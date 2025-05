Trail des salamandres – Léogeats, 25 mai 2025 08:30, Léogeats.

Gironde

Trail des salamandres Léogeats Gironde

C’est dans la commune de Léogeats, village qui a vu naître le club des Fadas il y a quelques années, que se déroulera cette épreuve Trail Nature. Sur deux formats de course nature, un 17 km et un 9 km, une marche sera aussi proposée sur le parcours de 9 km, à la découverte de la commune de Léogeats et des villages alentours en empruntant les vignobles, chemins et bords du Ciron.

10h départ du 17km

10h15 départ du 9km

10h30 départ de la marche de 9km

À partir de 14h, courses enfants

– 700m pour les 7-9 ans

– 1500m pour les 10-11 ans

– 3000m pour les 12-13 ans

Toutes les infos sur l’épreuve, les partenaires et inscriptions sur Protiming.fr

> RETRAIT DES DOSSARDS sur site à partir de 8h30 et jusqu’a 9h45

Restauration possible sur place .

Léogeats 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine fadas.sport.aventure@gmail.com

