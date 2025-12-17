Trail des Sentiers Bressuirais Route de Nantes Bressuire

Trail des Sentiers Bressuirais

Route de Nantes Lycée des Sicaudières Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

6 ème édition du trail des Sentiers Bressuirais.

Deux parcours de 10 et 20km, toujours au départ du lycée des Sicaudières.

Trail pour les enfants à 13 h 30. .

Route de Nantes Lycée des Sicaudières Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 26 64 lessentiersbressuirais@orange.fr

English : Trail des Sentiers Bressuirais

