Trail des Sentiers Bressuirais Route de Nantes Bressuire

Trail des Sentiers Bressuirais

Trail des Sentiers Bressuirais Route de Nantes Bressuire samedi 17 janvier 2026.

Trail des Sentiers Bressuirais

Route de Nantes Lycée des Sicaudières Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17

Date(s) :
2026-01-17

6 ème édition du trail des Sentiers Bressuirais.
Deux parcours de 10 et 20km, toujours au départ du lycée des Sicaudières.
Trail pour les enfants à 13 h 30.   .

Route de Nantes Lycée des Sicaudières Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 26 64  lessentiersbressuirais@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trail des Sentiers Bressuirais

L’événement Trail des Sentiers Bressuirais Bressuire a été mis à jour le 2025-12-15 par OT Bocage Bressuirais