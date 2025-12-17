Trail des Sentiers Bressuirais Route de Nantes Bressuire
Trail des Sentiers Bressuirais Route de Nantes Bressuire samedi 17 janvier 2026.
Trail des Sentiers Bressuirais
Route de Nantes Lycée des Sicaudières Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
2026-01-17
6 ème édition du trail des Sentiers Bressuirais.
Deux parcours de 10 et 20km, toujours au départ du lycée des Sicaudières.
Trail pour les enfants à 13 h 30. .
Route de Nantes Lycée des Sicaudières Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 26 64 lessentiersbressuirais@orange.fr
