Trail des sentiers rue de l’Autheronne Saint-Caprais-de-Lerm dimanche 12 octobre 2025.

Trail des sentiers

rue de l’Autheronne Parking salle des fêtes Saint-Caprais-de-Lerm Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

1e édition trail à Saint-Caprais de Lerm

Inscription uniquement en ligne KLIKEGO.COM

22 km D+450m départ 9h

11 km D+200m départ 9h30

Inscription uniquement en ligne KLIKEGO.COM .

rue de l’Autheronne Parking salle des fêtes Saint-Caprais-de-Lerm 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 74 16 85

English : Trail des sentiers

1st trail edition at Saint-Caprais de Lerm

Online registration only: KLIKEGO.COM

German : Trail des sentiers

1. Ausgabe Trail in Saint-Caprais de Lerm

Anmeldung nur online: KLIKEGO.COM

Italiano :

1a edizione del trail a Saint-Caprais de Lerm

Iscrizione solo online: KLIKEGO.COM

Espanol : Trail des sentiers

1ª edición de trail en Saint-Caprais de Lerm

Inscripción en línea únicamente: KLIKEGO.COM

