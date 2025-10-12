Trail des sentiers rue de l’Autheronne Saint-Caprais-de-Lerm
Trail des sentiers rue de l’Autheronne Saint-Caprais-de-Lerm dimanche 12 octobre 2025.
Trail des sentiers
rue de l’Autheronne Parking salle des fêtes Saint-Caprais-de-Lerm Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
1e édition trail à Saint-Caprais de Lerm
Inscription uniquement en ligne KLIKEGO.COM
22 km D+450m départ 9h
11 km D+200m départ 9h30
Inscription uniquement en ligne KLIKEGO.COM .
rue de l’Autheronne Parking salle des fêtes Saint-Caprais-de-Lerm 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 74 16 85
English : Trail des sentiers
1st trail edition at Saint-Caprais de Lerm
Online registration only: KLIKEGO.COM
German : Trail des sentiers
1. Ausgabe Trail in Saint-Caprais de Lerm
Anmeldung nur online: KLIKEGO.COM
Italiano :
1a edizione del trail a Saint-Caprais de Lerm
Iscrizione solo online: KLIKEGO.COM
Espanol : Trail des sentiers
1ª edición de trail en Saint-Caprais de Lerm
Inscripción en línea únicamente: KLIKEGO.COM
