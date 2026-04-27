Vasperviller

Trail des Sept Roses

rue Saint Claire ancienne pisciculture Vasperviller Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-03 09:30:00

fin : 2026-05-03 12:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Le Running Fun Club de Vasperviller organise son trail des 7 roses. Les départs se feront à l’ancienne pisciculture. Les arrivées se feront à l’église Sainte Thérèse. Restauration sur place.

Deux parcours au programme

Trail de 17 km, départ à 9h30, épreuve chronométrée avec ravitaillement à mi parcours.

Marche de 10 km, départ à 9h45, accessible à tous. Les chiens sont autorisés à participer à la marche, tenus en laisse.

Inscription payante en ligne sur le site Performance67. Pas d’inscription sur place.Tout public

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rue Saint Claire ancienne pisciculture Vasperviller 57560 Moselle Grand Est +33 6 13 77 09 66 contact@runningfunclub.fr

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English :

The Running Fun Club de Vasperviller is organizing its Trail des 7 roses. Start at the former fish farm. Finishes at Sainte Thérèse church. Catering on site.

Two routes on the program:

17 km trail, starting at 9.30 a.m., timed event with mid-course refreshments.

10 km walk, starting at 9:45 a.m., open to all. Dogs are allowed to take part in the walk, but must be kept on a leash.

Registration fee payable online at Performance67. No on-site registration.

L’événement Trail des Sept Roses Vasperviller a été mis à jour le 2026-04-27 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG