Trail des Sept Roses Vasperviller
Trail des Sept Roses Vasperviller dimanche 3 mai 2026.
Vasperviller
Trail des Sept Roses
rue Saint Claire ancienne pisciculture Vasperviller Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-03 09:30:00
fin : 2026-05-03 12:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Le Running Fun Club de Vasperviller organise son trail des 7 roses. Les départs se feront à l’ancienne pisciculture. Les arrivées se feront à l’église Sainte Thérèse. Restauration sur place.
Deux parcours au programme
Trail de 17 km, départ à 9h30, épreuve chronométrée avec ravitaillement à mi parcours.
Marche de 10 km, départ à 9h45, accessible à tous. Les chiens sont autorisés à participer à la marche, tenus en laisse.
Inscription payante en ligne sur le site Performance67. Pas d’inscription sur place.Tout public
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rue Saint Claire ancienne pisciculture Vasperviller 57560 Moselle Grand Est +33 6 13 77 09 66 contact@runningfunclub.fr
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English :
The Running Fun Club de Vasperviller is organizing its Trail des 7 roses. Start at the former fish farm. Finishes at Sainte Thérèse church. Catering on site.
Two routes on the program:
17 km trail, starting at 9.30 a.m., timed event with mid-course refreshments.
10 km walk, starting at 9:45 a.m., open to all. Dogs are allowed to take part in the walk, but must be kept on a leash.
Registration fee payable online at Performance67. No on-site registration.
L’événement Trail des Sept Roses Vasperviller a été mis à jour le 2026-04-27 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG