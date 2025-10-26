Trail des Sources de l’Ouche- Bligny sur Ouche Bligny-sur-Ouche

Venez découvrir la première édition du Trail des Sources de l’Ouche, un tout nouvel événement sportif au cœur de la Bourgogne, dans le cadre de l’Espace Trail de l’Ouche à l’Auxois.

Des sentiers variés, techniques et ludiques vous attendent, entre forêts et vallées, pour une immersion totale dans les paysages de l’arrière-Côte-d’Or.

AU PROGRAMME 3 TRAILS + 1 RANDONNÉE

Dahu de la vallée de l’Ouche 36 Km | 980 m D+.

Départ 09h00.

Rail d’antan 16 Km | 500 m D+.

Départ 09h30.

Circuit des carrières 8 Km | 270 m D+.

Départ 10h00.

Randonnée 14 Km | 370 m D+.

Départ 10h15.

Ravitaillements et ambiance conviviale vous attendent à l’arrivée !

Départ et arrivée Esplanade du camping, Bligny-sur-Ouche.

Inscription:https://forms.registration4all.com/EventRegistration/Register_Sport_Event.aspx?EventID=220086&RORG=LSCAL .

Esplanade du camping Bligny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 71 54 56

