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Trail des Taloussès Aren

Trail des Taloussès Aren

Trail des Taloussès Aren dimanche 26 avril 2026.

Ville : 64400 Aren

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Aren

Trail des Taloussès

Aren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :
2026-04-26

L’association Eths Taloussès organise la 8ème édition du Trail des Taloussès ce jour. Venez découvrir les sentiers de la vallée de Josbaig ! L’équipe des bénévoles vous attend nombreuses et nombreux.
Trail de 21 km (9h) 385 D+ Niveau espoirs Trail de 12km (9h45) 165 D+ Niveau cadets Marche de 10km (9h45). Sur inscription, possibles aussi sur place le jour J. Retrait des dossards à partir de 7h le jour même. Récompenses aux 3 premiers de chaque parcours chronométrés (12 et 21km). Marche non chronométrée. Sandwich et boisson offerts à chaque participant. Buvette sur place.   .

Aren 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 49 46 80  taloussesaren@gmail.com

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English : Trail des Taloussès

L’événement Trail des Taloussès Aren a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn