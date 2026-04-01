Aren

Trail des Taloussès

Aren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :

2026-04-26

L’association Eths Taloussès organise la 8ème édition du Trail des Taloussès ce jour. Venez découvrir les sentiers de la vallée de Josbaig ! L’équipe des bénévoles vous attend nombreuses et nombreux.

Trail de 21 km (9h) 385 D+ Niveau espoirs Trail de 12km (9h45) 165 D+ Niveau cadets Marche de 10km (9h45). Sur inscription, possibles aussi sur place le jour J. Retrait des dossards à partir de 7h le jour même. Récompenses aux 3 premiers de chaque parcours chronométrés (12 et 21km). Marche non chronométrée. Sandwich et boisson offerts à chaque participant. Buvette sur place. .

Aren 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 49 46 80 taloussesaren@gmail.com

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English : Trail des Taloussès

L’événement Trail des Taloussès Aren a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn