Trail des Taloussès Aren
Trail des Taloussès Aren dimanche 26 avril 2026.
Aren
Trail des Taloussès
Aren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 12:00:00
Date(s) :
2026-04-26
L’association Eths Taloussès organise la 8ème édition du Trail des Taloussès ce jour. Venez découvrir les sentiers de la vallée de Josbaig ! L’équipe des bénévoles vous attend nombreuses et nombreux.
Trail de 21 km (9h) 385 D+ Niveau espoirs Trail de 12km (9h45) 165 D+ Niveau cadets Marche de 10km (9h45). Sur inscription, possibles aussi sur place le jour J. Retrait des dossards à partir de 7h le jour même. Récompenses aux 3 premiers de chaque parcours chronométrés (12 et 21km). Marche non chronométrée. Sandwich et boisson offerts à chaque participant. Buvette sur place. .
Aren 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 49 46 80 taloussesaren@gmail.com
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English : Trail des Taloussès
L’événement Trail des Taloussès Aren a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn