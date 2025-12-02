Trail des Terroirs vosgiens et ses randos gourmandes Épinal
Trail des Terroirs vosgiens et ses randos gourmandes Épinal dimanche 29 mars 2026.
Trail des Terroirs vosgiens et ses randos gourmandes
Parc du Château, Faubourg d’Ambrail, Épinal, France Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 08:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Trail des Terroirs Vosgiens et ses Randos Gourmandes célébrera sa 21ème édition le 29 mars 2026 au Parc du Château d’Epinal.
Au programme des parcours sportifs avec ravitaillements gourmands mettant à l’honneur les produits locaux agréés Je vois la Vie en Vosges Terroir et Bienvenue à la Ferme. Un grand marché de producteurs réunira une trentaine de producteurs vosgiens. Animations agricoles, forestières et musicales rythmeront cette journée festive.
Un rendez-vous incontournable pour allier sport, agriculture et convivialité.Tout public
Parc du Château, Faubourg d’Ambrail, Épinal, France Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 29 23 23
English :
Trail des Terroirs Vosgiens and its Randos Gourmandes will celebrate its 21st edition on March 29, 2026 at the Parc du Château in Epinal.
On the program: sporting trails with gourmet refreshment stands featuring local products approved by Je vois la Vie en Vosges Terroir and Bienvenue à la Ferme. A large farmers? market will bring together some thirty Vosges producers. Agricultural, forestry and musical events will punctuate this festive day.
A not-to-be-missed event combining sport, agriculture and conviviality.
L’événement Trail des Terroirs vosgiens et ses randos gourmandes Épinal a été mis à jour le 2025-12-02 par OT EPINAL ET SA REGION