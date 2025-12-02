Trail des Terroirs vosgiens et ses randos gourmandes

Parc du Château, Faubourg d’Ambrail, Épinal, France Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 08:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Trail des Terroirs Vosgiens et ses Randos Gourmandes célébrera sa 21ème édition le 29 mars 2026 au Parc du Château d’Epinal.

Au programme des parcours sportifs avec ravitaillements gourmands mettant à l’honneur les produits locaux agréés Je vois la Vie en Vosges Terroir et Bienvenue à la Ferme. Un grand marché de producteurs réunira une trentaine de producteurs vosgiens. Animations agricoles, forestières et musicales rythmeront cette journée festive.

Un rendez-vous incontournable pour allier sport, agriculture et convivialité.Tout public

22 .

Parc du Château, Faubourg d’Ambrail, Épinal, France Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 29 23 23

English :

Trail des Terroirs Vosgiens and its Randos Gourmandes will celebrate its 21st edition on March 29, 2026 at the Parc du Château in Epinal.

On the program: sporting trails with gourmet refreshment stands featuring local products approved by Je vois la Vie en Vosges Terroir and Bienvenue à la Ferme. A large farmers? market will bring together some thirty Vosges producers. Agricultural, forestry and musical events will punctuate this festive day.

A not-to-be-missed event combining sport, agriculture and conviviality.

L’événement Trail des Terroirs vosgiens et ses randos gourmandes Épinal a été mis à jour le 2025-12-02 par OT EPINAL ET SA REGION