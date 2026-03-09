Trail des tordus Verzenay Verzenay
Trail des tordus Verzenay Verzenay samedi 4 juillet 2026.
Trail des tordus
Verzenay Boulevard de la République Verzenay Marne
Tarif : 20 – 20 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-05 16:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Tout public
Trail organisé à Verzenay le 4 et 5 Juillet 2026, près de Reims, mettant en valeur le patrimoine local (vignes classés UNESCO) et les forêts labellisés Forêts d’exception.
Plusieurs formats de 12km, 25km et 50km.
Marche nordique 12km.
Randonnées pédestres 12km et 25km.
Courses jeunes gratuites. .
Verzenay Boulevard de la République Verzenay 51360 Marne Grand Est contact@efsra.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Trail des tordus
L’événement Trail des tordus Verzenay a été mis à jour le 2026-03-09 par ADT de la Marne