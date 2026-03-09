Trail des tordus Verzenay Verzenay

Trail des tordus

Verzenay Boulevard de la République Verzenay Marne

Tarif : 20 – 20 – 50 EUR

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-05 16:00:00

2026-07-04

Trail organisé à Verzenay le 4 et 5 Juillet 2026, près de Reims, mettant en valeur le patrimoine local (vignes classés UNESCO) et les forêts labellisés Forêts d’exception.

Plusieurs formats de 12km, 25km et 50km.

Marche nordique 12km.

Randonnées pédestres 12km et 25km.

Courses jeunes gratuites. .

