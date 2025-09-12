Trail des tranchées Verdun

Trail des tranchées Verdun dimanche 29 mars 2026.

Trail des tranchées

Allée du Pré l’Évêque Verdun Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Le Trail des Tranchées, est devenu aujourd’hui une course de renommée régionale, nationale et internationale. Ce trail atypique permet de découvrir le Champ de Bataille de Verdun et les plus grands sites historiques 14-18.

Verdun propose ainsi un trail unique par ses tracés historiques et naturels au coeur du champ de bataille de Verdun, site classé « zone Natura 2000 » et « Forêt d’exception ».

Sur les 3 parcours de 14 km, 32 km et 55 km, les trailers s’élancent de Douaumont salués par le garde à vous des Poilus, et terminent au Centre de Ville Verdun, au Pré l’Évêque, sous la haie d’honneur de leurs baïonnettes.

Les circuits traversent les abords des plus grands sites historiques 14-18 (Forts de Douaumont, Vaux et Souville, ouvrage de Froideterre et des 4 cheminées, Thiaumont, …) et ont un accès exclusif à la Citadelle Haute de Verdun.

Plus d’infos www.traildestranchees.comTout public

.

Allée du Pré l’Évêque Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 00 72 contact@traildestranchees.com

English :

The Trail des Tranchées has become a race of regional, national and international renown. This unusual trail takes in the Verdun battlefield and the major 14-18 historic sites.

Verdun offers a unique trail with its historical and natural routes in the heart of the Verdun battlefield, a site classified as a « Natura 2000 zone » and « Exceptional Forest ».

On the 3 routes of 14 km, 32 km and 55 km, trailers set off from Douaumont, greeted by the salute of the Poilus, and finish in the center of Verdun, at the Pré l?Évêque, under the hedge of honor of their bayonets.

The tours take in the major 14-18 historic sites (Forts de Douaumont, Vaux and Souville, Froideterre and 4 Chimneys, Thiaumont, etc.), with exclusive access to Verdun?s Citadelle Haute.

Further information: www.traildestranchees.com

German :

Der Trail des Tranchées ist heute ein regional, national und international bekannter Lauf. Dieser atypische Trail ermöglicht es, das Schlachtfeld von Verdun und die größten historischen Stätten des Ersten Weltkriegs zu entdecken.

Verdun bietet einen einzigartigen Trail mit historischen und natürlichen Strecken im Herzen des Schlachtfeldes von Verdun, das als « Natura 2000 »-Gebiet und « Forêt d’exception » (außergewöhnlicher Wald) klassifiziert ist.

Auf den drei Strecken von 14 km, 32 km und 55 km starten die Trailers in Douaumont, wo sie von den Soldaten begrüßt werden, und enden im Stadtzentrum von Verdun, in Pré l’Évêque, unter der Ehrenhürde ihrer Bajonette.

Die Strecken führen durch die Umgebung der größten historischen Stätten des Ersten Weltkriegs (Forts von Douaumont, Vaux und Souville, Froideterre und 4 Kamine, Thiaumont, …) und haben einen exklusiven Zugang zur Zitadelle von Verdun (Citadelle Haute de Verdun).

Weitere Informationen: www.traildestranchees.com

Italiano :

Il Trail des Tranchées è diventato una gara di fama regionale, nazionale e internazionale. Questo percorso insolito comprende il campo di battaglia di Verdun e i principali 14-18 siti storici.

Verdun offre un percorso unico con i suoi itinerari storici e naturali nel cuore del campo di battaglia di Verdun, un sito classificato come « area Natura 2000 » e « foresta eccezionale ».

Sui 3 percorsi di 14 km, 32 km e 55 km, i trailers partiranno da Douaumont, accolti dal saluto dei Poilus, per terminare nel centro di Verdun, al Pré l’Évêque, sotto la siepe d’onore delle loro baionette.

Le visite si svolgono nei dintorni di alcuni dei più importanti siti storici del 14-18 (i forti di Douaumont, Vaux e Souville, le opere di Froideterre e dei 4 camini, Thiaumont, ecc.

Ulteriori informazioni: www.traildestranchees.com

Espanol :

El Trail des Tranchées se ha convertido en una carrera de renombre regional, nacional e internacional. Este insólito sendero recorre el campo de batalla de Verdún y los principales 14-18 lugares históricos.

Verdún ofrece un sendero único con sus rutas históricas y naturales en el corazón del campo de batalla de Verdún, un lugar clasificado como « zona Natura 2000 » y « Bosque Excepcional ».

En los 3 recorridos de 14 km, 32 km y 55 km, los remolques partirán de Douaumont, saludados por la salva de los Poilus, y terminarán en el centro de Verdún, en el Pré l’Évêque, bajo el seto de honor de sus bayonetas.

Las visitas recorren los alrededores de algunos de los 14-18 lugares históricos más importantes (los fuertes de Douaumont, Vaux y Souville, las obras de Froideterre y 4 Chimeneas, Thiaumont, etc.) y tienen acceso exclusivo a la Ciudadela de Verdún.

Más información: www.traildestranchees.com

L’événement Trail des tranchées Verdun a été mis à jour le 2025-09-12 par OT GRAND VERDUN