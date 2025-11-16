Trail des truffières Gymnase du Resseguin Saint-Paul-Trois-Châteaux

Trail des truffières Gymnase du Resseguin Saint-Paul-Trois-Châteaux dimanche 16 novembre 2025.

Trail des truffières

Gymnase du Resseguin Chemin des Goumoux Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Début : 2025-11-16 08:00:00

fin : 2025-11-16 16:00:00

2025-11-16

Trail nature de 13, 20, 28, et 48 kms randonnée 13 kms

Gymnase du Resseguin Chemin des Goumoux Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 47 63 73 clet26@orange.fr

English :

13, 20, 28 and 48 km nature trails 13 km hikes

German :

Naturtrail von 13, 20, 28, und 48 kms Wanderung 13 kms

Italiano :

Percorsi naturalistici di 13, 20, 28 e 48 km Escursioni di 13 km

Espanol :

Senderos naturales de 13, 20, 28 y 48 km Caminatas de 13 km

L’événement Trail des truffières Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence