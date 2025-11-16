Trail des truffières Gymnase du Resseguin Saint-Paul-Trois-Châteaux
Trail des truffières Gymnase du Resseguin Saint-Paul-Trois-Châteaux dimanche 16 novembre 2025.
Trail des truffières
Gymnase du Resseguin Chemin des Goumoux Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Début : 2025-11-16 08:00:00
fin : 2025-11-16 16:00:00
2025-11-16
Trail nature de 13, 20, 28, et 48 kms randonnée 13 kms
Gymnase du Resseguin Chemin des Goumoux Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 47 63 73 clet26@orange.fr
English :
13, 20, 28 and 48 km nature trails 13 km hikes
German :
Naturtrail von 13, 20, 28, und 48 kms Wanderung 13 kms
Italiano :
Percorsi naturalistici di 13, 20, 28 e 48 km Escursioni di 13 km
Espanol :
Senderos naturales de 13, 20, 28 y 48 km Caminatas de 13 km
