Trail des Valentin Fargues

Trail des Valentin

13 Route des Écoles Fargues Gironde

Tarif : 10.75 – 10.75 – 10.75 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-02-15

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Trail 100% nature au coeur du vignoble et des forêts !

Au programme

9h30 marche de 11 kilomètres,

10h trail de 17 kms,

10h15 trail de 11 kms,

10h20 éveil poussins (1 km) et benjamins (2 kms)

10h45 5 kms solo et duo.

Inscriptions ouvertes sur chrono33.fr

Restauration rapide et buvette sur place. .

13 Route des Écoles Fargues 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 36 23 61 foyerruralfargues@gmail.com

English : Trail des Valentin

