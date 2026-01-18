Trail des Valentin Fargues

Trail des Valentin

Trail des Valentin Fargues dimanche 15 février 2026.

Trail des Valentin

13 Route des Écoles Fargues Gironde

Tarif : 10.75 – 10.75 – 10.75 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15

Date(s) :
2026-02-15

Trail 100% nature au coeur du vignoble et des forêts !

Au programme
9h30 marche de 11 kilomètres,
10h trail de 17 kms,
10h15 trail de 11 kms,
10h20 éveil poussins (1 km) et benjamins (2 kms)
10h45 5 kms solo et duo.

Inscriptions ouvertes sur chrono33.fr
Restauration rapide et buvette sur place.   .

13 Route des Écoles Fargues 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 36 23 61  foyerruralfargues@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trail des Valentin

L’événement Trail des Valentin Fargues a été mis à jour le 2026-01-13 par La Gironde du Sud