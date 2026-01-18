Trail des Valentin Fargues
Trail des Valentin Fargues dimanche 15 février 2026.
Trail des Valentin
13 Route des Écoles Fargues Gironde
Tarif : 10.75 – 10.75 – 10.75 EUR
Tarif de base plein tarif
Date :
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Trail 100% nature au coeur du vignoble et des forêts !
Au programme
9h30 marche de 11 kilomètres,
10h trail de 17 kms,
10h15 trail de 11 kms,
10h20 éveil poussins (1 km) et benjamins (2 kms)
10h45 5 kms solo et duo.
Inscriptions ouvertes sur chrono33.fr
Restauration rapide et buvette sur place. .
13 Route des Écoles Fargues 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 36 23 61 foyerruralfargues@gmail.com
