TRAIL DES VENDANGES DE TEYRAN Salle des Fêtes Teyran dimanche 21 septembre 2025.

Salle des Fêtes Rue du Stade Teyran Hérault

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Avec un 21,3 km, un 12,5 km, un 6,7 km et des courses enfants sur 800 m, 1500 m et 2800 m, sans oublier une marche loisir, c’est plus d’un millier de participants qui s’élanceront depuis la salle des fêtes municipale.

La MJC de Teyran propose le dimanche 21 septembre, avec le concours de la Commune de Teyran, de la Communauté de Communes Grand Pic Saint Loup, du Département de l’Hérault, de la Région Occitanie et le soutien logistique d’Hérault Sport, son traditionnel Trail des Vendanges.

Des jeux en bois, un atelier de maquillage, une ambiance musicale et des grillades, animeront sur place le village sportif.

Cette épreuve fait partie du Challenge du Pic Saint Loup.

Horaires

7h30 Accueil des Coureurs

9h00 Départ Semi 21,3km

9h50 Départ 12,5 km

9h50 Départ Marche Loisir

10h00 Départ de la Petite 6,7 km

11h00 Benjamins et Minimes 2800m

11h20 Poussins 1500m

11h30 Eveil Athlétique 800m

12h00 Remise des Prix au Car Podium d’Hérault Sport

13h00 Apéritif et grillades .

Salle des Fêtes Rue du Stade Teyran 34820 Hérault Occitanie

English :

With a 21.3 km, a 12.5 km, a 6.7 km and children?s races over 800 m, 1500 m and 2800 m, not forgetting a leisure walk, over a thousand participants will set off from the municipal village hall.

German :

Mit einem 21,3 km-, einem 12,5 km- und einem 6,7 km-Lauf sowie Kinderläufen über 800 m, 1500 m und 2800 m und einem Freizeitmarsch werden mehr als tausend Teilnehmer von der städtischen Festhalle aus an den Start gehen.

Italiano :

Con una gara di 21,3 km, una di 12,5 km, una di 6,7 km e gare per bambini di 800 m, 1500 m e 2800 m, senza dimenticare una passeggiata di piacere, più di mille partecipanti partiranno dal municipio.

Espanol :

Con una carrera de 21,3 km, otra de 12,5 km, otra de 6,7 km y carreras infantiles de 800 m, 1.500 m y 2.800 m, sin olvidar una marcha lúdica, más de un millar de participantes tomarán la salida desde el pabellón municipal del pueblo.

