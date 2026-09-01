Informations pratiques

Teyran

Trail des Vendanges

Centre du village Teyran Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Rendez-vous le dimanche 20 septembre 2026 pour la 44e édition du Trail des vendanges organisé par la MJC de Teyran.

Cette fête pour tous offre l’occasion unique de parcourir les territoires viticoles du Languedoc au pied du Pic Saint-Loup, en famille ou entre amis.

Course adultes 22,5 km (225D+)

Course adultes 12,5 km (140D+)

Course adultes 7 km (70D+)

Marche 7 km

Enfants 2800 m, 1500 m, 800 m

Les courses 22,5 km, 12,5 km, 7 km et la marche comptent pour le Challenge du Grand Pic Saint-Loup 2026-2027. .

Centre du village Teyran 34820 Hérault Occitanie +33 6 82 61 21 50 semimarathonteyran@gmail.com

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English :

Join us on Sunday, September 20, 2026, for the 44th edition of the Harvest Trail organized by the MJC of Teyran.

L’événement Trail des Vendanges Teyran a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup