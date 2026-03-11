Trail des Verts de Fontcouverte Stade municipal Fontcouverte

Trail des Verts de Fontcouverte

Stade municipal 9 route de la Sauzaie Fontcouverte Charente-Maritime

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

2026-03-28

Dans les forêts fontcouvertoises et alentours, au cœur de la Charente-Maritime, le Trail des Verts propose différentes boucles pour permettre à toutes et tous de profiter des joies (et des peines !) de la course en pleine nature.

Stade municipal 9 route de la Sauzaie Fontcouverte 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine traildesverts@gmail.com

In and around the forests of Fontcouvert, in the heart of the Charente-Maritime region, the Trail des Verts offers a variety of loops to enable everyone to enjoy the joys (and hardships!) of running in the great outdoors.

