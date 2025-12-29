Trail des Z’oranges pressées

Rue Louis Guittet Montville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Vous vivrez la 3ème édition du Trail des Z’oranges pressées organisé par le Montville Running Club le 12 avril 2026.

Trail 25KM, 16KM, 8KM, Marche, Marche nordique bâtons et randonnée.

Email renseignements organisation contact.montvillerunningclub@gmail.com

Avec le soutien de la Commune de Montville.

Challenge avec le Trail des iraiductibles à Clères et le Bourguifon’Trail du 14 juin

En 2026, pour encore plus de fun, le Montville Running Club et Les Iraiductibles créent ensemble un super challenge…

Participez aux trails

– des iraiductibles le 1er mars à Clères

– les z’orange pressées le 12 avril a Montville

– le Bourguifon’trail le 14 Juin à Fontaine le bourg

3 trails, un seul classement… .

Rue Louis Guittet Montville 76710 Seine-Maritime Normandie contact.montvillerunningclub@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trail des Z’oranges pressées

L’événement Trail des Z’oranges pressées Montville a été mis à jour le 2025-12-26 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin