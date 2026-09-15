Informations pratiques

Coutances

Trail d’Halloween

Place du Parvis Notre Dame Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 19:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

À Coutances, les monstres existent vraiment, les fantômes aussi… Alors, si vous pensiez que les légendes n’étaient que des histoires pour faire peur, il est temps de venir vérifier par vous-même !

19h, à la tombée de la nuit, le vendredi 30 octobre, le Trail d’Halloween de Coutances revient pour sa troisième édition. Plus terrifiant que jamais, vous n’aurez qu’une envie : prendre vos jambes à votre cou dans la pénombre des ruelles… Tendez l’oreille et vous accélérerez au rythme des cris… Adrénaline et émotions garanties !

Deux parcours :

• 3,6 km : à partir de 8 ans,

• 7,2 km : à partir de 8 ans.

Déguisement fortement conseillé.

Inscriptions à partir du 7 septembre auprès du BA Coutances.

⚠️ Places limitées

Rendez-vous à 19h place du Parvis Notre-Dame à Coutances. .

Place du Parvis Notre Dame Coutances 50200 Manche Normandie

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English : Trail d’Halloween

L’événement Trail d’Halloween Coutances a été mis à jour le 2026-09-07 par Coutances Tourisme