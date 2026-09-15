Trail d’Halloween Coutances
vendredi 30 octobre 2026 · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Trail d’Halloween
Place du Parvis Notre Dame Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 19:00:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
À Coutances, les monstres existent vraiment, les fantômes aussi… Alors, si vous pensiez que les légendes n’étaient que des histoires pour faire peur, il est temps de venir vérifier par vous-même !
19h, à la tombée de la nuit, le vendredi 30 octobre, le Trail d’Halloween de Coutances revient pour sa troisième édition. Plus terrifiant que jamais, vous n’aurez qu’une envie : prendre vos jambes à votre cou dans la pénombre des ruelles… Tendez l’oreille et vous accélérerez au rythme des cris… Adrénaline et émotions garanties !
Deux parcours :
• 3,6 km : à partir de 8 ans,
• 7,2 km : à partir de 8 ans.
Déguisement fortement conseillé.
Inscriptions à partir du 7 septembre auprès du BA Coutances.
⚠️ Places limitées
Rendez-vous à 19h place du Parvis Notre-Dame à Coutances. .
Place du Parvis Notre Dame Coutances 50200 Manche Normandie
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English : Trail d’Halloween
L’événement Trail d’Halloween Coutances a été mis à jour le 2026-09-07 par Coutances Tourisme
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