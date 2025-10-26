Trail du Bois d’Avaugour Saint-Péver

Trail du Bois d’Avaugour Saint-Péver dimanche 26 octobre 2025.

Trail du Bois d’Avaugour

Saint-Péver Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Organisé par Un Sourire Dans Les Baskets , une partie des bénéfices sera reversée à une association œuvrant pour les enfants en situation de handicap et leurs familles. Départ du bourg de Saint-Péver. Deux parcours de course de 10 et 20km et deux parcours de marche de 10 et 20km. Restauration sur place. .

Saint-Péver 22720 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Trail du Bois d’Avaugour Saint-Péver a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme Falaises d’Armor