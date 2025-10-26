Trail du Bois d’Avaugour Saint-Péver
Trail du Bois d’Avaugour Saint-Péver dimanche 26 octobre 2025.
Trail du Bois d’Avaugour
Saint-Péver Côtes-d’Armor
Organisé par Un Sourire Dans Les Baskets , une partie des bénéfices sera reversée à une association œuvrant pour les enfants en situation de handicap et leurs familles. Départ du bourg de Saint-Péver. Deux parcours de course de 10 et 20km et deux parcours de marche de 10 et 20km. Restauration sur place. .
Saint-Péver 22720 Côtes-d’Armor Bretagne
