Trail du Camp des Romains Place du Sahara Saint-Mihiel
Trail du Camp des Romains Place du Sahara Saint-Mihiel dimanche 14 juin 2026.
Trail du Camp des Romains
Place du Sahara Parking Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 07:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
LES CIRCUITS
Trail 11 km (210 de D+) Catégories cadets à Masters
Trail19.5 km (370 de D+) Catégories juniors à Masters
Trail 26 km (600 de D+) Catégories Espoirs à Masters
Marche Populaire 8 km pas de limite de Catégories pas de certificat ni PPS non chronométré
LES TARIFS
Trail 11 km 10 euros (frais de transaction bancaire à la charge du coureur)
Trail19.5 km 15 euros (frais de transaction bancaire à la charge du coureur)
Trail 26 km 20 euros (frais de transaction bancaire à la charge du coureur)
Marche Populaire 8 km 8 euros (frais de transaction bancaire à la charge du marcheur)
HORAIRES DE DÉPART DES ÉPREUVES
9H30 Pour la course de 26 km
10H00 Pour la course de 19.5 km
10H30 Pour la course de 11km
9H00 à 10H30 Pour la Marche Populaire
INFOS DIVERS
Retrait des dossards est possible le samedi 13 juin 2026 de 14h00 à 17h00 au magasin DECATHLON Zone du Dragon 55100 Haudainville, ainsi que le dimanche 14 juin 2026 à partir de 7h30 salle Saint-Michel au-dessus du gymnase place du Sahara à Saint-Mihiel.Tout public
8 .
Place du Sahara Parking Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est
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English :
CIRCUITS
Trail 11 km (210 D+) Categories: Cadets to Masters
Trail19.5 km (370 D+) Categories: Juniors to Masters
Trail 26 km (600 D+) Categories: Espoirs to Masters
Marche Populaire 8 km ? no limit on categories no certificate or PPS not timed
RATES
Trail 11 km: 10 euros (bank transaction fees payable by runner)
Trail19.5 km: 15 euros (bank transaction fees payable by runner)
Trail 26 km: 20 euros (bank transaction fees payable by runner)
Marche Populaire 8 km: 8 euros (bank transaction fees payable by walker)
EVENT START TIMES
9:30 am: For the 26 km race
10:00 am: For the 19.5 km race
10.30am: For the 11km race
9:00 am to 10:30 am: Popular Walk
MISCELLANEOUS INFO
Bibs can be collected on Saturday June 13, 2026 from 2:00 pm to 5:00 pm at the DECATHLON store Zone du Dragon 55100 Haudainville, and on Sunday June 14, 2026 from 7:30 am at the Salle Saint-Michel above the gymnasium place du Sahara in Saint-Mihiel.
L’événement Trail du Camp des Romains Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-03-24 par OT COEUR DE LORRAINE
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