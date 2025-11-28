Trail du Camp des Romains Place du Sahara Saint-Mihiel

Trail du Camp des Romains

Place du Sahara Parking Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 07:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

LES CIRCUITS

Trail 11 km (210 de D+) Catégories cadets à Masters

Trail19.5 km (370 de D+) Catégories juniors à Masters

Trail 26 km (600 de D+) Catégories Espoirs à Masters

Marche Populaire 8 km pas de limite de Catégories pas de certificat ni PPS non chronométré

LES TARIFS

Trail 11 km 10 euros (frais de transaction bancaire à la charge du coureur)

Trail19.5 km 15 euros (frais de transaction bancaire à la charge du coureur)

Trail 26 km 20 euros (frais de transaction bancaire à la charge du coureur)

Marche Populaire 8 km 8 euros (frais de transaction bancaire à la charge du marcheur)

HORAIRES DE DÉPART DES ÉPREUVES

9H30 Pour la course de 26 km

10H00 Pour la course de 19.5 km

10H30 Pour la course de 11km

9H00 à 10H30 Pour la Marche Populaire

INFOS DIVERS

Retrait des dossards est possible le samedi 13 juin 2026 de 14h00 à 17h00 au magasin DECATHLON Zone du Dragon 55100 Haudainville, ainsi que le dimanche 14 juin 2026 à partir de 7h30 salle Saint-Michel au-dessus du gymnase place du Sahara à Saint-Mihiel.Tout public

8 .

Place du Sahara Parking Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est

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English :

CIRCUITS

Trail 11 km (210 D+) Categories: Cadets to Masters

Trail19.5 km (370 D+) Categories: Juniors to Masters

Trail 26 km (600 D+) Categories: Espoirs to Masters

Marche Populaire 8 km ? no limit on categories no certificate or PPS not timed

RATES

Trail 11 km: 10 euros (bank transaction fees payable by runner)

Trail19.5 km: 15 euros (bank transaction fees payable by runner)

Trail 26 km: 20 euros (bank transaction fees payable by runner)

Marche Populaire 8 km: 8 euros (bank transaction fees payable by walker)

EVENT START TIMES

9:30 am: For the 26 km race

10:00 am: For the 19.5 km race

10.30am: For the 11km race

9:00 am to 10:30 am: Popular Walk

MISCELLANEOUS INFO

Bibs can be collected on Saturday June 13, 2026 from 2:00 pm to 5:00 pm at the DECATHLON store Zone du Dragon 55100 Haudainville, and on Sunday June 14, 2026 from 7:30 am at the Salle Saint-Michel above the gymnasium place du Sahara in Saint-Mihiel.

L’événement Trail du Camp des Romains Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-03-24 par OT COEUR DE LORRAINE