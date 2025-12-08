Trail du Cap-Sizun Pointe du Raz Cléden-Cap-Sizun

Trail du Cap-Sizun Pointe du Raz

Bourg de Cléden Cap Sizun Cléden-Cap-Sizun Finistère

Début : 2026-03-01 07:30:00

fin : 2026-03-01 15:00:00

2026-03-01

Trail du Cap-Sizun pointe du Raz

Départ et arrivée des 3 courses au bourg de Cléden.

50 KM départ à 7h30

30 KM départ à 9h30

15 KM départ à 10h30

Inscription pour les coureurs sur KLIKEGO.COM (COMPLET)

Gratuit pour les spectateurs. .

Bourg de Cléden Cap Sizun Cléden-Cap-Sizun 29770 Finistère Bretagne +33 6 33 62 45 36

