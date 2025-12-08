Trail du Cap-Sizun Pointe du Raz Cléden-Cap-Sizun

Trail du Cap-Sizun Pointe du Raz Cléden-Cap-Sizun dimanche 1 mars 2026.

Trail du Cap-Sizun Pointe du Raz

Bourg de Cléden Cap Sizun Cléden-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 07:30:00
fin : 2026-03-01 15:00:00

Date(s) :
2026-03-01

Trail du Cap-Sizun pointe du Raz

Départ et arrivée des 3 courses au bourg de Cléden.
50 KM départ à 7h30
30 KM départ à 9h30
15 KM départ à 10h30

Inscription pour les coureurs sur KLIKEGO.COM (COMPLET)

Gratuit pour les spectateurs.   .

Bourg de Cléden Cap Sizun Cléden-Cap-Sizun 29770 Finistère Bretagne +33 6 33 62 45 36 

English :

L’événement Trail du Cap-Sizun Pointe du Raz Cléden-Cap-Sizun a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz