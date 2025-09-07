Trail du Chalam La Pesse
Trail du Chalam La Pesse dimanche 7 septembre 2025.
Trail du Chalam
La Pesse La Pesse Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07 09:00:00
fin : 2025-09-07 18:00:00
Date(s) :
2025-09-07
Trail du Chalam
Rendez-vous le dimanche 7 septembre à La Pesse, pour le trail du Chalam, à 9H.
Départ/Arrivée La Pesse
Restauration et buvette sur place.
2 parcours 15 km & 10 km
2 courses ado
Parcours ludique pour les CP & CM2
Plus d’informations sur https://www.facebook.com/USCLaPesse/?locale=fr_FR
Inscriptions sur le site internet https://in.njuko.com/taktiksport-chalam2025?currentPage=select-competition .
La Pesse La Pesse 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté
English : Trail du Chalam
German : Trail du Chalam
Italiano :
Espanol :
L’événement Trail du Chalam La Pesse a été mis à jour le 2025-08-10 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE