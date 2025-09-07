Trail du Chalam La Pesse

Trail du Chalam La Pesse dimanche 7 septembre 2025.

Trail du Chalam

La Pesse La Pesse Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 09:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Trail du Chalam

Rendez-vous le dimanche 7 septembre à La Pesse, pour le trail du Chalam, à 9H.

Départ/Arrivée La Pesse

Restauration et buvette sur place.

2 parcours 15 km & 10 km

2 courses ado

Parcours ludique pour les CP & CM2

Plus d’informations sur https://www.facebook.com/USCLaPesse/?locale=fr_FR

Inscriptions sur le site internet https://in.njuko.com/taktiksport-chalam2025?currentPage=select-competition .

La Pesse La Pesse 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté

English : Trail du Chalam

German : Trail du Chalam

Italiano :

Espanol :

L’événement Trail du Chalam La Pesse a été mis à jour le 2025-08-10 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE