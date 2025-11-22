Trail du Chambon Eymouthiers
Trail du Chambon Eymouthiers samedi 22 novembre 2025.
Trail du Chambon
Le Chambon Eymouthiers Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-22
6ème édition du trail du Chambon !
.
Le Chambon Eymouthiers 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 70 42 info@lechambon.org
English :
6th edition of the Chambon trail!
German :
6. Ausgabe des Trail du Chambon!
Italiano :
6a edizione del percorso di Chambon!
Espanol :
6ª edición de la ruta del Chambón
L’événement Trail du Chambon Eymouthiers a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord