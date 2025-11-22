Trail du Chambon Eymouthiers

Trail du Chambon Eymouthiers samedi 22 novembre 2025.

Trail du Chambon

Le Chambon Eymouthiers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-22

6ème édition du trail du Chambon !

.

Le Chambon Eymouthiers 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 70 42 info@lechambon.org

English :

6th edition of the Chambon trail!

German :

6. Ausgabe des Trail du Chambon!

Italiano :

6a edizione del percorso di Chambon!

Espanol :

6ª edición de la ruta del Chambón

L’événement Trail du Chambon Eymouthiers a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord