Informations pratiques

Eymouthiers

Trail du Chambon

Le Chambon Eymouthiers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-21

Le Trail du Chambon propose plusieurs parcours Trail 52 km, Trail 36 km, Trail Combiné 29 km, Trails 17 km, 12 km, 5 km, Randonnées 17 km, 12 km et Courses enfants.

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Le Chambon Eymouthiers 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine infos@lechambon.org

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English : Chambon running trail

The Chambon Trail offers several routes: Trail 52 km, Trail 36 km, Combined Trail 29 km, Trails 17 km, 12 km, 5 km, Hiking 17 km, 12 km and Children’s races.

L’événement Trail du Chambon Eymouthiers a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord