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AGENDA · Eymouthiers

Trail du Chambon Eymouthiers

samedi 21 novembre 2026 · Eymouthiers

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Adresse
Le Chambon
Ville
16220 Eymouthiers
Département
Charente
Tarif

Eymouthiers

Trail du Chambon

Le Chambon Eymouthiers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-22

Date(s) :
2026-11-21

Le Trail du Chambon propose plusieurs parcours Trail 52 km, Trail 36 km, Trail Combiné 29 km, Trails 17 km, 12 km, 5 km, Randonnées 17 km, 12 km et Courses enfants.
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Le Chambon Eymouthiers 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine   infos@lechambon.org

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English : Chambon running trail

The Chambon Trail offers several routes: Trail 52 km, Trail 36 km, Combined Trail 29 km, Trails 17 km, 12 km, 5 km, Hiking 17 km, 12 km and Children’s races.

L’événement Trail du Chambon Eymouthiers a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord