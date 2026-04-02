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Trail du Chardon Angres

Trail du Chardon Angres samedi 11 avril 2026.

Adresse : Rue Maréchal Joffre

Ville : 62143 Angres

Département : Pas-de-Calais

Début : 2026-04-11T

Fin : 2026-04-11T

Tarif :

Angres

Trail du Chardon

Rue Maréchal Joffre Angres Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

6ème édition du Trail du Chardon !
Notre territoire apporte un magnifique terrain de jeu pour les traileurs. Ces courses sont donc nombreuses chez nous. Prêt à arpentez nos sentiers et gravir nos terrils ?
Le trail du chardon vous proposent 4 distances
– 8 km
– 19 km
– 29 km
– 45 km
Mais également 2 marches 10 et 18km et 1 et 2 km pour les enfants.   .

Rue Maréchal Joffre Angres 62143 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 28 37 58 84  tailduchardon@gmail.com

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English :

6th edition of the Trail du Chardon!

L’événement Trail du Chardon Angres a été mis à jour le 2025-12-27 par Office de Tourisme de Lens-Liévin

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