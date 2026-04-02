Angres

Trail du Chardon

Rue Maréchal Joffre Angres Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

6ème édition du Trail du Chardon !

Notre territoire apporte un magnifique terrain de jeu pour les traileurs. Ces courses sont donc nombreuses chez nous. Prêt à arpentez nos sentiers et gravir nos terrils ?

Le trail du chardon vous proposent 4 distances

– 8 km

– 19 km

– 29 km

– 45 km

Mais également 2 marches 10 et 18km et 1 et 2 km pour les enfants. .

Rue Maréchal Joffre Angres 62143 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 28 37 58 84 tailduchardon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

6th edition of the Trail du Chardon!

L’événement Trail du Chardon Angres a été mis à jour le 2025-12-27 par Office de Tourisme de Lens-Liévin