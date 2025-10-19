Trail du Château de Valençay Valençay

Valençay Indre

Tarif : 10 – 10 – 8 EUR

Début : 2025-10-19 09:15:00

Comme chaque année les Mollets de Gâtine organise leur Trail du Château au cœur du parc. Des courses sont proposées au coeur du pays de Valençay.

Des circuits vous sont proposés

Talleyrand 20 km Tarif 10 €.

Canitrail 7 km Tarif 8 €.

Duchesse de Dino 7 km Tarif 8 €.

Kidtrail 800 et 1 600 m gratuit

Premier départ 9h15

Inscription sur www.courir36.fr, + 2 € sur place 10 .

Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire

English :

Like every year the Mollets de Gâtine organizes their Trail du Château in the heart of the park. Races are proposed in the heart of the country of Valençay.

German :

Wie jedes Jahr veranstalten die Mollets de Gâtine ihren Trail du Château im Herzen des Parks. Es werden Läufe im Herzen des Landes von Valençay angeboten.

Italiano :

Ogni anno, i Mollets de Gâtine organizzano il Trail du Château nel cuore del parco. Le corse sono disponibili nel cuore della regione di Valençay.

Espanol :

Cada año, los Mollets de Gâtine organizan su Trail du Château en el corazón del parque. Las carreras están disponibles en el corazón de la región de Valençay.

