Trail du Devès 1ère édition Bains

Trail du Devès 1ère édition

Place de la mairie Bains Haute-Loire

Tarif : 14 – 14 – 24 EUR

Début : 2025-10-05 08:30:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Venez participer à cette première édition d’un trail organisé par l’association 1421D+ le 5 octobre dont le but est de vous faire découvrir ou redécouvrir les contours du Mont Devès à travers deux parcours accessibles à tous dans une ambiance conviviale.

Place de la mairie Bains 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 84 06 79 asso1421dplus@outlook.fr

English :

Come and take part in this first edition of a trail organized by the 1421D+ association on October 5, whose aim is to help you discover or rediscover the contours of Mont Devès through two routes accessible to all in a friendly atmosphere.

German :

Nehmen Sie an dieser ersten Ausgabe eines Trails teil, der am 5. Oktober vom Verein 1421D+ organisiert wird und dessen Ziel es ist, dass Sie die Konturen des Mont Devès auf zwei für alle zugänglichen Strecken in einer geselligen Atmosphäre entdecken oder wiederentdecken.

Italiano :

Partecipate a questa prima edizione di un percorso organizzato dall’associazione 1421D+ il 5 ottobre, con l’obiettivo di farvi scoprire o riscoprire i contorni del Mont Devès attraverso due itinerari accessibili a tutti in un’atmosfera amichevole.

Espanol :

Participe el 5 de octubre en esta primera edición de un sendero organizado por la asociación 1421D+, cuyo objetivo es ayudarle a descubrir o redescubrir los contornos del Mont Devès a través de dos recorridos accesibles a todos en un ambiente agradable.

