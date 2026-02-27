Trail du Domaine des Sénons Domaine des Sénons Paron

Trail du Domaine des Sénons

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

2026-04-11

Rendez-vous le samedi 11 avril 2026 avec nos parcours de trail et de randonnées désormais mythiques (attention changement des horaires de départ des deux trails)

Trail la Côte de Paron 8km départ à 11h

Trail la Crève-Coeur 16km départ à 9h

Rando les Hauts-Glaciers 10km départ à 8h40

Rando la Peau du Loup 18km départ à 8h40

Grande nouveauté cette année vous pourrez déguster nos vins à l’arrivée mais aussi pendant les épreuves ! .

Domaine des Sénons 5 Rue des Paillons Paron 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Trail du Domaine des Sénons Paron a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Sens et Sénonais