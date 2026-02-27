Trail du Domaine des Sénons Domaine des Sénons Paron
Trail du Domaine des Sénons Domaine des Sénons Paron samedi 11 avril 2026.
Trail du Domaine des Sénons
Domaine des Sénons 5 Rue des Paillons Paron Yonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Rendez-vous le samedi 11 avril 2026 avec nos parcours de trail et de randonnées désormais mythiques (attention changement des horaires de départ des deux trails)
Trail la Côte de Paron 8km départ à 11h
Trail la Crève-Coeur 16km départ à 9h
Rando les Hauts-Glaciers 10km départ à 8h40
Rando la Peau du Loup 18km départ à 8h40
Grande nouveauté cette année vous pourrez déguster nos vins à l’arrivée mais aussi pendant les épreuves ! .
Domaine des Sénons 5 Rue des Paillons Paron 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Trail du Domaine des Sénons
L’événement Trail du Domaine des Sénons Paron a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Sens et Sénonais