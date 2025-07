Trail du gourg d’enfer Bozouls

Trail du gourg d’enfer Bozouls mardi 5 août 2025.

Trail du gourg d’enfer

Bozouls Aveyron

Début : Mardi 2025-08-05

fin : 2025-08-05

2025-08-05

Trail en auto-suffisance ouvert à tous à partir de la catégorie cadets

Deux boucles de 7km (280m D+), à faire en individuel ou par équipe de 2.

Inscription sur place à partir de 17h.

Le départ sera donné à 19h au Parc Layrac.

À l’issue du Trail, à 21h, sera servi le traditionnel repas du pays, ouvert à tous.

Attention Licence d’athlétisme ou certificat médicale « course à pied » obligatoire, réalisable sur https://pps.athle.fr. 36 .

Bozouls 12340 Aveyron Occitanie

English :

Self-supporting trail open to everyone from cadets upwards

German :

Selbstversorger-Trail offen für alle ab der Kategorie Kadetten

Italiano :

Percorso autosufficiente aperto a tutti, a partire dalla categoria cadetti

Espanol :

Recorrido autosuficiente abierto a todos a partir de la categoría cadete

