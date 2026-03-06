Trail du Grand Cabillonum Saint-Désert

Trail du Grand Cabillonum

Stade de football Michel Volland Saint-Désert Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Sur l’espace Trail de la Côte Chalonnaise, viens découvrir un événement sportif unique.

– 5 trails chronométrés, du format jeune de 2,5 km au Grand Cabillonum de 28,2 km, avec les distances et dénivelés pensés pour tous les niveaux ;

– 1 marche nordique non chronométrée, sur la boucle de 7,3 km, à parcourir une ou deux fois selon l’envie ;

– Un esprit semi-autonome, avec ravitaillements solides et liquides, dossard à puce, secouristes présents et une animation pour faire vivre la journée.

Chaque format est une porte d’entrée vers la Côte Chalonnaise, mais tous partagent le même ADN du terrain varié et des points de vue qui marquent.

4 (très) bonnes raisons de participer

– Explorer une Côte Chalonnaise brute et variée, entre vignes, forêts et reliefs ouverts

– Trouver le bon format, que tu sois en découverte, en progression ou sur une vraie sortie longue ;

-Courir un trail qui mise sur l’essentiel des parcours solides, du terrain, et une expérience qui reste ;

-La possibilité de se restaurer sur place dans une ambiance conviviale après l’effort. .

Stade de football Michel Volland Saint-Désert 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 64 37 32 eca.chalon@orange.fr

English : Trail du Grand Cabillonum

