Trail du Haut-Koenigsbourg Kintzheim

Trail du Haut-Koenigsbourg Kintzheim samedi 6 septembre 2025.

Trail du Haut-Koenigsbourg

Route de Sélestat Kintzheim Bas-Rhin

4 courses de 14, 26, 59 ou 102 km et 1 marche nordique de 14 km dans le cadre préservé des massifs du Hahnenberg, du Taennchel, des châteaux de Ribeauvillé et du Haut-Koenigsbourg

4 courses sont proposées :

Le Mini Trail du Hahnenberg 14 km, destiné à la « découverte » du massif avec un dénivelé positif de 430 mètres

Le Trail du Haut-Koenigsbourg® 26 km, « mythique » avec un dénivelé positif de 900 mètres

L’Intersport Sélestat Grand Trail du HK 59 km, « the Magic Trail » avec un dénivelé positif de 2150 mètres

L’Ultra Trail Haut-Koenigsbourg® UTHK® 102 km, « 1er Ultra Trail d’ Alsace » avec un dénivelé positif de 4610 mètres

Nouveauté cette année, nous vous proposons une marche nordique identique au parcours du 14 km (430m D+), dans la limite de 50 places. La marche démarrera juste après le départ de la course du 14 km à 09h. Il n’y aura pas de départs échelonnés. L’inscription sur la plateforme Sporkrono vous délivrera un dossard sans puce qui vous donnera accès à 2 ravitaillements, au 9ème kilomètre (fermeture à 13h) et à l’arrivée. La marche n’est pas chronométrée, il n’y aura donc pas de t-shirt, ni de récompense à l’arrivée. Les bâtons ainsi que les chiens tenus en laisse sont autorisés. .

Route de Sélestat Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est trail.hk@gmail.com

English :

4 races of 14, 26, 59 or 102 km and 1 Nordic walk of 14 km in the protected setting of the Hahnenberg and Taennchel massifs and the Ribeauvillé and Haut-Koenigsbourg castles

German :

4 Läufe von 14, 26, 59 oder 102 km und 1 Nordic Walking von 14 km in der geschützten Umgebung der Massive des Hahnenbergs, des Taennchel, der Schlösser von Ribeauvillé und der Haut-Koenigsbourg

Italiano :

4 gare di 14, 26, 59 o 102 km e 1 camminata nordica di 14 km nella cornice incontaminata dei massicci di Hahnenberg e Taennchel e dei castelli di Ribeauvillé e Haut-Koenigsbourg

Espanol :

4 carreras de 14, 26, 59 o 102 km y 1 marcha nórdica de 14 km en el marco intacto de los macizos de Hahnenberg y Taennchel y los castillos de Ribeauvillé y Haut-Koenigsbourg

