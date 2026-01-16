Trail du Haut-Ségala à Latronquière Latronquière
Gymnase de Latronquière Latronquière
Tarif : 15 – 15 – 25 EUR
Début : 2026-03-14 13:00:00
2026-03-14
Le Trail du Haut-Ségala propose plusieurs parcours de course en pleine nature autour de Latronquière, avec chronométrage officiel et classement par catégories. L’événement est suivi d'une soirée concert.
Gymnase de Latronquière Latronquière 46210 Lot Occitanie
The Trail du Haut-Ségala offers a number of nature trails around Latronquière, with official timing and classification by category
