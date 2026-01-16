Trail du Haut-Ségala à Latronquière Latronquière

Trail du Haut-Ségala à Latronquière

Gymnase de Latronquière Latronquière Lot

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

2026-03-14 13:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Le Trail du Haut-Ségala propose plusieurs parcours de course en pleine nature autour de Latronquière, avec chronométrage officiel et classement par catégories. L’événement est suivi d'une soirée concert.

Gymnase de Latronquière Latronquière 46210 Lot Occitanie

English :

The Trail du Haut-Ségala offers a number of nature trails around Latronquière, with official timing and classification by category

