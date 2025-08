TRAIL DU KERCORB Chalabre

TRAIL DU KERCORB Chalabre dimanche 5 octobre 2025.

TRAIL DU KERCORB

Chalabre Aude

Début : 2025-10-05 07:30:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

L’association Les Foulées du Kercorb organise la 7ème édition de Le Trail du Quercorb, le dimanche 5 Octobre.

Rendez-vous Place Charles Amouroux, salle de l’abattoir à partir de 7h30.

Inscriptions sur place possibles avec une majoration de 3€.

A partir de 07h30 accueil des participants

8h30 Départ de la randonnée 10 Km

9h Départ du Trail le Calvaire de 21 Km

10h Départ Trail le Tougnol de 10 Km

12h00 Remise des prix

Chalabre 11230 Aude Occitanie +33 6 87 36 20 57 lesfouleesdukercorb@gmail.com

English :

The association Les Foulées du Kercorb is organizing the 7th edition of Le Trail du Quercorb, on Sunday October 5.

Meeting point Place Charles Amouroux, salle de l?abattoir from 7:30 am.

On-site registration possible, with a 3? surcharge.

From 07:30: welcome of participants

8:30 am: Start of the 10 km hike

9am: Start of the 21 km Trail le Calvaire

10 a.m.: Start of the 10 km Trail le Tougnol

12:00 pm: Prize-giving ceremony

German :

Der Verein Les Foulées du Kercorb organisiert die 7. Ausgabe des Trail du Quercorb am Sonntag, den 5. Oktober.

Treffpunkt: Place Charles Amouroux, Salle de l’abattoir, ab 7:30 Uhr.

Anmeldungen vor Ort sind mit einem Aufschlag von 3? möglich.

Ab 7.30 Uhr: Empfang der Teilnehmer

8:30 Uhr: Start der 10-km-Wanderung

9h Start des Trail le Calvaire von 21 Km

10 Uhr: Start Trail le Tougnol von 10 Km

12.00 Uhr: Preisverleihung

Italiano :

L’associazione Les Foulées du Kercorb organizza domenica 5 ottobre la 7ª edizione del Trail du Quercorb.

Punto di ritrovo Place Charles Amouroux, sala del mattatoio dalle 7.30.

È possibile iscriversi sul posto con un supplemento di 3?

Dalle 07:30: accoglienza dei partecipanti

8.30: partenza della camminata di 10 km

9.00: partenza del percorso di 21 km del Trail le Calvaire

ore 10: partenza del sentiero del Tougnol di 10 km

12.00: Cerimonia di premiazione

Espanol :

La asociación Les Foulées du Kercorb organiza el domingo 5 de octubre la 7ª edición del Trail du Quercorb.

Punto de encuentro Place Charles Amouroux, salle de l’abattoir a partir de las 7.30 h.

Puede inscribirse in situ con un recargo de 3?

A partir de las 07:30: acogida de los participantes

8:30: inicio de la marcha de 10 km

a las 09:00: inicio del Trail le Calvaire de 21 km

10 h: Inicio del sendero Tougnol de 10 km

12.00 h: Entrega de premios

