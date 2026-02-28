Trail du Kreiz Breizh TKB Sanint-Nicolas-des-Eaux Pluméliau-Bieuzy

Trail du Kreiz Breizh TKB

Sanint-Nicolas-des-Eaux Allée Léon Quilleré Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Pour sa 10ᵉ édition en 2026, le Trail du Kreiz Breizh franchit un cap et entre dans la catégorie des ultra trails avec le tout nouveau TKB 100, un parcours de plus de 100 km et 3 500 m de D+ au départ de Poul Fétan. Les distances emblématiques 66 km, 42 km, 28 km et 18 km sont toujours au rendez-vous, accompagnées du retour du TKB 10 et de nouvelles courses enfants.

Une édition anniversaire ouverte à toutes et à tous, avec des formats pour chaque niveau et la même passion commune partager l’expérience du trail sur les sentiers du Kreiz Breizh.

Le TKB est un évènement sportif en terres bretonnes depuis Pontivy mais aussi Quistinic et Saint-Nicolas-des-Eaux à Pluméliau-Bieuzy. Ses décors sont aussi beaux que difficiles dans le pays de Pontivy et de la vallée du Blavet.

Samedi 28 mars, départ du TKB28 à 8h à Saint-Nicolas-des-Eaux pour un 1000m de dénivelé positif. .

