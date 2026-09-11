Trail du Kreiz Breizh – TKB Sanint-Nicolas-des-Eaux Pluméliau-Bieuzy

Informations pratiques

Pluméliau-Bieuzy

Trail du Kreiz Breizh – TKB

Sanint-Nicolas-des-Eaux Allée Léon Quilleré Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-27 08:00:00

fin : 2027-03-27

Date(s) :

2027-03-27

Manifestation ouverte à toutes et à tous, avec des formats pour chaque niveau et la même passion commune : partager l’expérience du trail sur les sentiers du Kreiz Breizh.

Les distances de 100 km, 66 km, 42 km, 28 km et 18 km et courses enfants.

Le TKB est un évènement sportif en terres bretonnes depuis Pontivy mais aussi Quistinic et Saint-Nicolas-des-Eaux à Pluméliau-Bieuzy. Ses décors sont aussi beaux que difficiles dans le pays de Pontivy et de la vallée du Blavet. .

Sanint-Nicolas-des-Eaux Allée Léon Quilleré Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Trail du Kreiz Breizh – TKB Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BAUD Communauté