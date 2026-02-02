Trail du Lac d’Aiguebelette

Plage municipale de Lépin-le-Lac Lépin-le-Lac Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Un trail ancré dans son territoire et respectueux de l’environnement avec deux boucles de 9 km et 22 km.

.

Plage municipale de Lépin-le-Lac Lépin-le-Lac 73610 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 95 19 54 lou.perrier73@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A trail rooted in its territory and respectful of the environment, with two loops of 9 km and 22 km.

L’événement Trail du Lac d’Aiguebelette Lépin-le-Lac a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme Lac d’Aiguebelette