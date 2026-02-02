Trail du Lac d’Aiguebelette Lépin-le-Lac
Plage municipale de Lépin-le-Lac Lépin-le-Lac Savoie
Début : 2026-04-25
Un trail ancré dans son territoire et respectueux de l’environnement avec deux boucles de 9 km et 22 km.
Plage municipale de Lépin-le-Lac Lépin-le-Lac 73610 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 95 19 54 lou.perrier73@gmail.com
English :
A trail rooted in its territory and respectful of the environment, with two loops of 9 km and 22 km.
