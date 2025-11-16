Trail du lac d’Eguzon Éguzon-Chantôme

Trail du lac d’Eguzon Éguzon-Chantôme dimanche 16 novembre 2025.

Trail du lac d’Eguzon

4 Chemin de la Plage Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : 8 – 8 – 35 EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 08:30:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Trail du lac d’Eguzon au cœur de la vallée de la Creuse.

Des paysages, du dénivelé, passage sur le barrage d’Éguzon normalement fermé au public et sur la passerelle Himalayenne du Cassecou (saufs les parcours 9,5 km). Venez chauffer vos mollets le 16 novembre sur des parcours nature accessibles aussi bien pour les débutants que pour les trailers confirmés.

5 parcours (9,5, 16, 24 et 37 km + 1 cani-cross 9,5 km). 8 .

4 Chemin de la Plage Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire

English :

Trail of the lake of Eguzon in the heart of the valley of the Creuse.

German :

Trail du lac d’Eguzon im Herzen des Creuse-Tals.

Italiano :

Sentiero del lago di Eguzon, nel cuore della valle della Creuse.

Espanol :

Sendero del lago de Eguzon en el corazón del valle de Creuse.

L’événement Trail du lac d’Eguzon Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2025-09-14 par OT Vallée de la Creuse