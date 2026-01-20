Trail du Lac Le Lac de Suisse Normande Putanges-le-Lac

Trail du Lac

Le Lac de Suisse Normande 2274 route du Lac Putanges-le-Lac Orne

Début : 2026-03-15
Val d’enfer 26km
Val dingue 12km
Facilac 7 km   .

