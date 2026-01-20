Trail du Lac Le Lac de Suisse Normande Putanges-le-Lac
Trail du Lac Le Lac de Suisse Normande Putanges-le-Lac dimanche 15 mars 2026.
Trail du Lac
Le Lac de Suisse Normande 2274 route du Lac Putanges-le-Lac Orne
Tarif : – –
2026-03-15
Val d’enfer 26km
Val dingue 12km
Facilac 7 km .
Le Lac de Suisse Normande 2274 route du Lac Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie activorne@gmail.com
English : Trail du Lac
