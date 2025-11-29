TRAIL DU LIROU

Les Matelles Hérault

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

2026-04-12

Le programme propose des épreuves adaptées à tous les niveaux des courses adultes de 32 km, 21 km et 13 km, une marche nordique de 13 km, ainsi que des courses pour les enfants de 500 m à 3 000 m. Les parcours les plus longs et la marche nordique sont également intégrés au Challenge du Pic Saint-Loup 2025-2026, permettant aux participants de se mesurer dans un cadre naturel exceptionnel.

Les Matelles 34270 Hérault Occitanie

English :

The program features events to suit all levels: 32 km, 21 km and 13 km adult races, a 13 km Nordic walk, and races for children from 500 m to 3,000 m. The longer courses and Nordic walking are also included in the Pic Saint-Loup Challenge 2025-2026, enabling participants to compete in an exceptional natural setting.

