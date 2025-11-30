Trail du Loperhethon 2025 Place de la salle Le Trimaran Loperhet

Place de la salle Le Trimaran Allée du Trimaran Loperhet Finistère

Dans le cadre du Loperhethon Sports 2025, voici 15ème édition du Trail du Loperhethon, l’intégralité des bénéfices seront reversés à l’AFM Téléthon.

3 circuits proposés

– 25 km, 341 mètres D+ avec un départ groupé à 09h15.

– 16 km, 239 mètres D+ avec un départ groupé à 09h30.

– 9 km, 168 mètres D+ avec un départ groupé à 09h45.

Le départ des 3 circuits s’effectue sur la place des salle du Trimaran et Omnisports.

Evènement ouvert à tous, sans chronométrage mais avec classement à l’arrivée, chacun s’engage sous sa propre responsabilité.

Il y aura un point d’eau sur les circuits 16km et 25 km.

Un ravitaillement sera proposé à l’arrivée dans la salle Omnisport de Loperhet.

Inscriptions sur https://www.klikego.com/ (clôture des inscriptions le samedi 29 novembre à 18h00) où

A la salle omnisports de Loperhet le 30 novembre 2025, à partir de 8h30 (clôture des inscriptions 5 minutes avant le départ).

Inscriptions dans la limite des places disponibles. .

Place de la salle Le Trimaran Allée du Trimaran Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 07 17 28

