Trail du Lourden Duhort-Bachen

Trail du Lourden

Départ aux arènes Duhort-Bachen Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

5ème édition du Trail du Lourden organisée par l’association DUHO’RUN

Venez assister à cette épreuve comptant pour le Challenge Landais des Courses Nature et Trail

Circuits de 9kms et 18kms principalement sur sentiers et chemins.

Marche de 8.5kms non chronométrée

2 courses enfants

Buvette et restauration sur place

Douches à disposition au hall des sports

Tombola

Mail duhorun@gmail.com

Téléphone 0679802324

Téléphone 0679802324 .

Départ aux arènes Duhort-Bachen 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 80 23 24

