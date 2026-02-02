Trail du Lourden Duhort-Bachen
Trail du Lourden Duhort-Bachen dimanche 7 juin 2026.
Trail du Lourden
Départ aux arènes Duhort-Bachen Landes
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
2026-06-07
5ème édition du Trail du Lourden organisée par l’association DUHO’RUN
Venez assister à cette épreuve comptant pour le Challenge Landais des Courses Nature et Trail
Circuits de 9kms et 18kms principalement sur sentiers et chemins.
Marche de 8.5kms non chronométrée
2 courses enfants
Buvette et restauration sur place
Douches à disposition au hall des sports
Tombola
Mail duhorun@gmail.com
Téléphone 0679802324
Départ aux arènes Duhort-Bachen 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 80 23 24
English : Trail du Lourden
