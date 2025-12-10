Trail du Manoir Blangy-sur-Bresle

Trail du Manoir

Rue du Manoir Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Vous cherchez un évènement 100% nature ?

Ça tombe bien, on a tout ce qu’il vous faut !

Au programme 4 distances trail

13 km 300D+ 18km 700D+ 26 kms 1000D+ 40 km 1500D+

4 distances Trail

13 kms 300D+

18 kms 700 D+

26 kms 1000D+

40 kms 1500D+

3 Nouveaux parcours✅️ (on conserve le 26 kms avec son fameux 1000D+ )

> Randonnée 12 km Non chronométrée

> Randonnée 17 km Non chronométrée

Possibilité restauration sur place

Ouverture des inscriptions le 6 décembre

Inscriptions sur https://rando-du-manoir.adeorun.com/

Pourquoi s’inscrire ?

– 3 nouveaux parcours

– 2 séjours 1 semaine à Valmeinier à gagner pour les meilleurs scratch féminin sur le 26 km et le 40 kms

– Il y a de beaux parcours, des singles sympa, des bénévoles au top et de beaux et bon ravitaillements, le tout sur un site de caractère de la vallée de la Bresle.

Renseignements 06 86 94 16 83 loic.desenclos@gmail.com .

English : Trail du Manoir

