Trail du Marensin Stade Yvonne Meister de Vielle Vielle-Saint-Girons

Trail du Marensin Stade Yvonne Meister de Vielle Vielle-Saint-Girons samedi 21 mars 2026.

Trail du Marensin

Stade Yvonne Meister de Vielle Route de Pichelèbe Vielle-Saint-Girons Landes

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

14h Course des pitchouns

15h30 Randonnée de 9 km

18h Départ Trail de 21km (lampe frontale ou ventrale obligatoire)

18h15 Départ Trail de 10km (lampe frontale ou ventrale obligatoire)

Après course Food trucks, Buvette, DJ.

Informations sur le site http://traildumarensin.free.fr/

Inscriptions sur le site https://pyreneeschrono.fr/evenement/trail-du-marensin/ ou https://pb-organisation.com/evenements/trail-du-marensin-2/ .

traildumarensin@free.fr

L’événement Trail du Marensin Vielle-Saint-Girons a été mis à jour le 2025-08-29 par Côte Landes Nature Tourisme