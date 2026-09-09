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Trail du Marensin Stade Yvonne Meister de Vielle Vielle-Saint-Girons

samedi 20 mars 2027 · Stade Yvonne Meister de Vielle · Vielle-Saint-Girons

Trail du Marensin Stade Yvonne Meister de Vielle Vielle-Saint-Girons

Informations pratiques

Début
samedi 20 mars 2027
Fin
samedi 20 mars 2027
Heure de début
14:30:00
Lieu
Stade Yvonne Meister de Vielle
Adresse
Route de Pichelèbe
Ville
40560 Vielle-Saint-Girons
Département
Landes
Tarif

Vielle-Saint-Girons

Trail du Marensin

Stade Yvonne Meister de Vielle Route de Pichelèbe Vielle-Saint-Girons Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-20 14:30:00
fin : 2027-03-20 22:00:00

Date(s) :
2027-03-20

14h30 Course des pitchouns
15h30 Randonnée de 8 et 10 km
18h Départ Trail La Marensine 21km (lampe obligatoire)
18h15 Départ Trail La Jaougotte 10km (lampe obligatoire)
Inscriptions sur le site https://pyreneeschrono.fr/evenement/trail-du-marensin/   .

Stade Yvonne Meister de Vielle Route de Pichelèbe Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine   traildumarensin@free.fr

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English : Trail du Marensin

L’événement Trail du Marensin Vielle-Saint-Girons a été mis à jour le 2026-09-09 par Côte Landes Nature Tourisme

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