TRAIL DU MARGUESTAUD Launac

dimanche 21 septembre 2025.

TRAIL DU MARGUESTAUD

GALEMBRUN Launac Haute-Garonne

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Cap sur une 7ème édition pleine d’élan !

Un rendez-vous sportif, festif et chaleureux à inscrire dans vos calendriers !

Le Trail du Marguestaud, un événement devenu incontournable dans le calendrier sportif de la région. Après avoir rassemblé 485 participants en 2024, l’équipe organisatrice vise encore plus haut cette année, avec un programme riche et convivial.

Au menu :

3 parcours de trail chronométrés 30 km ; 22 km ; 12 km.

Chacun de ces parcours offre son lot de défis et de panoramas époustouflants. Les coureurs à la recherche de performances individuelles trouveront leur bonheur, tout en préservant l’esprit collectif.

Les temps forts :

Challenge par équipe sur le 12 km : Affrontez-vous en groupes de trois coureurs (ou plus) sur les temps cumulés.

Challenge Raphaël Lévy sur le 22 km : Reconduit pour la 5ème année consécutive, symbole de la qualité de l’organisation.

Autres activités :

Course en duo : Un premier coureur sur les 30 km, relayé par un deuxième sur le 12 km. Un classement combiné sur 42 km pour les amateurs de défis marathon.

Marche nordique sur 12 km, et 2 randonnées pédestres non chronométrées (12 km & 6 km), pour que petits et grands puissent profiter ensemble de l’ambiance. .

GALEMBRUN Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 43 contact@mairie-launac.fr

English :

Set course for a 7th edition full of momentum!

A sporting, festive and friendly event to mark in your calendars!

German :

Die 7. Ausgabe ist voller Elan!

Ein sportliches, festliches und herzliches Ereignis, das Sie sich unbedingt in Ihren Kalender eintragen sollten!

Italiano :

Si va verso una 7ª edizione piena di slancio!

Un evento sportivo, festoso e amichevole da segnare in calendario!

Espanol :

¡Rumbo a una 7ª edición llena de ímpetu!

¡Un evento deportivo, festivo y amistoso para marcar en sus calendarios!

L’événement TRAIL DU MARGUESTAUD Launac a été mis à jour le 2025-08-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE