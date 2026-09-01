Informations pratiques

Launac

TRAIL DU MARGUESTAUD

GALEMBRUN Launac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

C’est la 8ème édition du Trail du Marguestaud !

Une édition placée sous le signe de la convivialité, avec plusieurs nouveautés

Ravitaillements festifs ; Possibilité de se déguiser ; Repas après la course !

Côté parcours, les distances restent inchangées, avec en final la célèbre Côte du Moulin

30 km Départ à 15h00 ;

22 km Départ à 15h15 ;

12 km Départ à 15h30 ;

Randonnée de 12 km à 15h35 ;

Randonnée familiale de 6 km à 15h40.

Une cause solidaire

Une partie des bénéfices sera reversée à l’association Système Dys, pour soutenir un projet pédagogique et musical, pour les enfants.

Nous espérons vous voir nombreuses et nombreux à nos côtés pour cette belle aventure ! .

GALEMBRUN Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 43 contact@mairie-launac.fr

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English :

This is the 8th edition of the Marguestaud Trail!

This year’s event is all about fun and camaraderie, with several new features:

Festive aid stations; the chance to dress up; and a post-race meal!

L’événement TRAIL DU MARGUESTAUD Launac a été mis à jour le 2026-08-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE