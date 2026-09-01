TRAIL DU MARGUESTAUD Launac
samedi 19 septembre 2026 · Launac
Informations pratiques
Launac
TRAIL DU MARGUESTAUD
GALEMBRUN Launac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
C’est la 8ème édition du Trail du Marguestaud !
Une édition placée sous le signe de la convivialité, avec plusieurs nouveautés
Ravitaillements festifs ; Possibilité de se déguiser ; Repas après la course !
Côté parcours, les distances restent inchangées, avec en final la célèbre Côte du Moulin
30 km Départ à 15h00 ;
22 km Départ à 15h15 ;
12 km Départ à 15h30 ;
Randonnée de 12 km à 15h35 ;
Randonnée familiale de 6 km à 15h40.
Une cause solidaire
Une partie des bénéfices sera reversée à l’association Système Dys, pour soutenir un projet pédagogique et musical, pour les enfants.
Nous espérons vous voir nombreuses et nombreux à nos côtés pour cette belle aventure ! .
GALEMBRUN Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 43 contact@mairie-launac.fr
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English :
This is the 8th edition of the Marguestaud Trail!
This year’s event is all about fun and camaraderie, with several new features:
Festive aid stations; the chance to dress up; and a post-race meal!
L’événement TRAIL DU MARGUESTAUD Launac a été mis à jour le 2026-08-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE