Trail du Mont Bel Air Trébry

Trail du Mont Bel Air

Rue du Mont Bel-Air Trébry Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 09:30:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Deux superbes parcours riches et variés alternant chemins creux, monotrace, sous-bois, passage de rivière vous attendent…

2 circuits de 9km (départ à 9h30) et 19km (départ à 9h45)

1 circuit de marche de 9 km (départ à 10h15)

Course pour les enfants nés entre 2014 et 2019 (départ à 11h30).

Inscription obligatoire .

Rue du Mont Bel-Air Trébry 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 67 74 47 90

