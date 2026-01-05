Trail du Mont Bel Air Trébry
Trail du Mont Bel Air Trébry dimanche 8 février 2026.
Trail du Mont Bel Air
Rue du Mont Bel-Air Trébry Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-08 09:30:00
2026-02-08
Deux superbes parcours riches et variés alternant chemins creux, monotrace, sous-bois, passage de rivière vous attendent…
2 circuits de 9km (départ à 9h30) et 19km (départ à 9h45)
1 circuit de marche de 9 km (départ à 10h15)
Course pour les enfants nés entre 2014 et 2019 (départ à 11h30).
Inscription obligatoire .
Rue du Mont Bel-Air Trébry 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 67 74 47 90
