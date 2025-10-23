Trail du Moulin de l’Epinay LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT Mauges-sur-Loire

Trail du Moulin de l’Epinay

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3 l’Epinay Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 18 EUR

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 14:00:00

2026-04-12

Sixième édition du Trail du Moulin de l’Epinay organisé par l’association Un Village Un Moulin, en lien avec la commune de la Chapelle-Saint-Florent à Mauges-sur-Loire entre Angers et Nantes.

Prochaine édition 12 avril 2026 programme à venir

L’association Un Village Un Moulin, en lien avec la commune de la Chapelle-Saint-Florent, à décidé de mettre à l’honneur les richesses du territoire à travers une course: Le trail du Moulin de l’Epinay à Mauges-sur-Loire.

Le Moulin de l’Epinay, authentique moulin à vent toujours en fonctionnement offrant un panorama exceptionnel sur les vallées de la Loire et de l’Èvre, Coulaines et ses lacets creusés par l’Evre, Courossé site naturel classé depuis 1995, ou bien encore les vignes, sont autant de passages incontournables que les tracés du trail vous feront découvrir ou redécouvrir!

Pour cette sixième édition, le Trail du Moulin de l’Epinay présente deux parcours

-une course nature de 10 km avec un dénivelé positif de 142m

-un trail découverte de 23 km avec un dénivelé de 339m

-le trail des enfants un parcours découverte proposé aux familles. L’enfant doit être accompagné d’un parent avec une participation de 1 € par personne. (à partir de 6 ans)

Les inscriptions sont ouvertes sur le site Timpulse. .

English :

Sixth edition of the Trail du Moulin de l’Epinay organized by the association Un Village Un Moulin, in association with the commune of La Chapelle-Saint-Florent in Mauges-sur-Loire between Angers and Nantes.

German :

Sechste Ausgabe des Trail du Moulin de l’Epinay, der von der Vereinigung Un Village Un Moulin in Verbindung mit der Gemeinde La Chapelle-Saint-Florent in Mauges-sur-Loire zwischen Angers und Nantes organisiert wird.

Italiano :

Il sesto Trail du Moulin de l’Epinay è organizzato dall’associazione Un Village Un Moulin, in collaborazione con il comune di La Chapelle-Saint-Florent a Mauges-sur-Loire, tra Angers e Nantes.

Espanol :

El sexto Trail du Moulin de l’Epinay está organizado por la asociación Un Village Un Moulin, en asociación con el municipio de La Chapelle-Saint-Florent, en Mauges-sur-Loire, entre Angers y Nantes.

