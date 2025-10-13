TRAIL DU MOURTIS Boutx

TRAIL DU MOURTIS

STATION DU MOURTIS Boutx Haute-Garonne

Début : 2026-05-02 07:00:00

fin : 2026-05-02 18:00:00

2026-05-02

Belle course en montagne dans un cadre magnifique. Le trail du Mourtis Sur les traces du chasseur d’isards vous propose différents parcours pour découvrir les paysages sauvages autour de la station du Mourtis.

Marathon du Mourtis 48 km 3000m D+ (seul ou en relais) Trail des Eterlous 16 km 880D+ Trail jeunes et enfants de 500m à 5 km ( de 6 à 17 ans) Marché artisanal de producteurs locaux, animations, restauration. .

STATION DU MOURTIS Boutx 31440 Haute-Garonne Occitanie delphine.borla@gmail.com

Beautiful mountain running in magnificent surroundings. The Mourtis trail Sur les traces du chasseur d’isards (In the footsteps of the isard hunter) offers different routes to discover the wild landscapes around the Mourtis resort.

Schöner Berglauf in einer herrlichen Umgebung. Der Trail du Mourtis Sur les traces du chasseur d’isards bietet Ihnen verschiedene Strecken, auf denen Sie die wilde Landschaft rund um den Ferienort Mourtis entdecken können.

Una bella corsa in montagna in un ambiente magnifico. Il sentiero di Mourtis Sulle orme del cacciatore di isardi offre una varietà di percorsi per scoprire i paesaggi selvaggi intorno alla località di Mourtis.

Una hermosa carrera de montaña en un entorno magnífico. El sendero de Mourtis Tras las huellas del cazador de isardos ofrece diversos recorridos para descubrir los paisajes salvajes que rodean la estación de Mourtis.

