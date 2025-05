Trail du Noble Joué – Esvres, 15 juin 2025 09:00, Esvres.

Nous sommes ravis de continuer l’aventure avec vous sur cette 23ème édition. Le TNJ ou Trail du Noble Joué vous fera découvrir ce beau terroir de l’AOC Touraine Noble Joué, entre vignoble, sous-bois et vallée de l’Indre. Le départ sera organisé au cœur des vignes, allée du Comte Odart à Esvres (suivre Ag2r La Mondiale).

L’évènement est limité à 1000 coureurs, 300 sur 6 km, 400 sur 13 km et 300 sur 22km. Une course enfant de 1 km gratuite est toujours proposée pour nos jeunes sportifs nés en 2018 ou avant.

Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire foulees-du-noble-joue@wanadoo.fr

English :

We’re delighted to continue the adventure with you on this 22nd edition. The TNJ or Trail du Noble Joué will introduce you to the beautiful terroir of AOC Touraine Noble Joué, between vineyards, undergrowth and the Indre valley. The start will be in the heart of the vineyards.

German :

Wir freuen uns, das Abenteuer mit Ihnen bei der 22. Ausgabe fortzusetzen. Der TNJ oder Trail du Noble Joué lässt Sie das schöne Gebiet der AOC Touraine Noble Joué entdecken, zwischen Weinbergen, Unterholz und dem Tal des Flusses Indre. Der Start erfolgt im Herzen der Weinberge.

Italiano :

Siamo lieti di continuare l’avventura con voi in questa 22a edizione. Il TNJ o Trail du Noble Joué vi farà scoprire la splendida regione della Touraine Noble Joué AOC, tra vigneti, sottobosco e la valle dell’Indre. La partenza sarà nel cuore dei vigneti.

Espanol :

Estamos encantados de continuar la aventura con usted en esta 22ª edición. El TNJ o Trail du Noble Joué le hará descubrir la hermosa región de Touraine Noble Joué AOC, entre viñedos, maleza y el valle del Indre. La salida será en el corazón de los viñedos.

