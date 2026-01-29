Trail du Noitel Chanteraine

Trail du Noitel Chanteraine dimanche 12 avril 2026.

Chanteraine Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 09:00:00
2026-04-12

21ème édition du Trail du Noitel
– marche nature 10 km
– trail 22 km
– courses jeune 800 m et 1500 m
– course nature 5 km et 10,6 km

Restauration et animation sur place.
Inscription sur protiming obligatoire.Tout public
Chanteraine 55500 Meuse Grand Est +33 6 85 23 35 20 

English :

21st edition of the Trail du Noitel
– 10 km nature walk
– trail 22 km
– youth races 800 m and 1500 m
– 5 km and 10.6 km races

Catering and entertainment on site.
Registration on protiming mandatory.

