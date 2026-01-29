Trail du Noitel Chanteraine
Trail du Noitel Chanteraine dimanche 12 avril 2026.
Trail du Noitel
Chanteraine Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
21ème édition du Trail du Noitel
– marche nature 10 km
– trail 22 km
– courses jeune 800 m et 1500 m
– course nature 5 km et 10,6 km
Restauration et animation sur place.
Inscription sur protiming obligatoire.Tout public
.
Chanteraine 55500 Meuse Grand Est +33 6 85 23 35 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
21st edition of the Trail du Noitel
– 10 km nature walk
– trail 22 km
– youth races 800 m and 1500 m
– 5 km and 10.6 km races
Catering and entertainment on site.
Registration on protiming mandatory.
L’événement Trail du Noitel Chanteraine a été mis à jour le 2026-01-29 par OT SUD MEUSE