Belcaire

TRAIL DU PAYS DE SAULT

Belcaire Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

20ème édition du Trail du Pays de Sault.

Il s’agit d’une course nature se déroulant exclusivement dans un cadre naturel sentiers et chemins forestiers balisés.

La particularité de cette forme d’épreuve réside dans l’importance du dénivelé, la longueur du parcours et le caractère autonome des coureurs en matière de ravitaillement.

2 courses au départ de Belcaire.

11 km 500 D+

25 km 1600 D+, possibilité de la faire en relai à 2

Info au 06 79 64 13 76, inscription uniquement sur https://www.njuko.net/traildupaysdesault-2026

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Belcaire 11340 Aude Occitanie +33 4 68 20 39 84 contact@sportenpaysdesault.fr

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English :

20th edition of the Trail du Pays de Sault.

This is a nature race held exclusively in a natural setting: marked trails and forest paths.

The particularity of this type of event lies in the steepness of the gradient, the length of the course and the fact that runners are autonomous when it comes to refuelling.

2 races departing from Belcaire.

11 km 500 D+ (elevation gain)

25 km 1600 D+, can be done as a 2-person relay

Info on 06 79 64 13 76, registration only on https://www.njuko.net/traildupaysdesault-2026

L’événement TRAIL DU PAYS DE SAULT Belcaire a été mis à jour le 2026-05-13 par